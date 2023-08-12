الاحتلال يفرج عن صيادين اعتقلا صباح اليوم واحتجز مركبهما

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت 12/8/2023، عن صيادين إثنين عبر معبر بيت حانون، كان اعتقلا قبالة بحر مدينة غزة فجراً، فيما ابقت على مركب صيد كانا على متنه في ميناء اسدود.

وأفادت لجان الصيادين، أن جنود بحرية الاحتلال كانوا قد هاجموا مركب صيد صغير على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، واستولوا عليه، واعتقلوا صيادين كانا على متنه، وهما: أورنس السلطان (27 عاماً)، ومحمد رافي السلطان (14 عاماً).

يشار إلى أن زوارق الاحتلال تتعمد يومياً مهاجمة الصيادين في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم والاستيلاء على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.