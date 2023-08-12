الدفاع المدني بغزة: اقتصار نشاطات المخيمات الصيفية تجنباً لضربات الشمس

فلسطين اليوم

أكد الدفاع المدني بغزة، اليوم السبت، أن على اقتصار نشاطات المخيمات الصيفية في المرافق الداخلية تجنباً للإصابة بضربات الشمس.

ودعا الدفاع المدني، في بيان، الإبلاغ المبكر عن الحوادث على أرقام الطوارئ التالية، الدفاع المدني (102)، والشرطة (100)، والهلال الأحمر (101).

وتشهد البلاد، في هذه الأيام، موجة حر يرافقها ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة في الرطوبة، حيث تصل في الاغوار بحدود 50 درجة مئوية، وفي القطاع الساحلي منتصف الثلاثينيات.