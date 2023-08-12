غداً: القاهرة تستضيف قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية

فلسطين اليوم

يصل رئيس السلطة محمود عباس، يوم غد الأحد، إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية .

وقال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، إن القمة الثلاثية التي ستجمع عباس والسيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين الجديدة، "تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية".

ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن القادة الثلاثة، سيبحثون آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.