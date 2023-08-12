فلسطين اليوم

مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر الآن في الدوري الإسباني، يستهل ريال مدريد الإسباني مشواره في الدوري الإسباني الدرجة الأولى لعام 2023-2024، بمقابلة نظيره أتلتيك بلباو ضمن الجولة الأولى الساعة العاشرة والنصف بتوقيت الرياض والقدس، من مساء اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 على ملعب سان ماميس، إذ تُذاع المباراة على قنوات، beIN Sports HD 1، وSetanta Sports 1 Eurasia HD، وTV2 Sport 1 Norge، بينما أسندت مهمة التعليق على المباراة للمعلق الشهير عصام الشوالي.

مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر الآن في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر الآن في الدوري الإسباني، يحرص نجوم الملكي في الموسم الكروي الجديد لتعويض خسارتهم للقب الدوري بالموسم الماضي، إذ خطف برشلونة الدوري من الريال مدريد، ويعتبر ريال مدريد واتلتيك بلباو من أقدم الأندية في الدوري الإسباني، إذ تقابل الفريقان بـ 217 مباراة بجميع المسابقات، وفاز ريال مدريد في 109 مباريات، بينما فاز اتلتيك بلباو في 68 مباراة، وكان التعادل سيد الموقف في 40 مباراة.

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مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر الآن، فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ينشر رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو كما ينشر أسماء القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو في الدوري الإسباني 2023/2024، إذ تمتلك قنوات بين سبورت beIN SPORTS كل حقوق بث مباريات الدوري الإسباني النسخة الجديدة بشكل حصري للجماهير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر الآن في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر الآن في الدوري الإسباني، تشكيل ريال مدريد أمام اتلتيك بلباو، ونستعرض معكم في السطور التالية تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة اتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، حراسة المرمي: لونين، خط الدفاع: كارفخال - ميلتاو - روديجر - فران جارسيا، خط الوسط: بلينجهام - فالفيردي - كافينجا – تشاوميني، الهجوم: فينسيوس - رودريجو.

مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر الآن

مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر الآن، أنهى ريال مدريد استعداده قبل هذه المباراة بخوض عدد من المباريات التحضيرية، والتي جاءت نتيجتها متباينة، كما أنه سيدخل الموسم وهو لديه مشكلة كبيرة تتمثل في إصابة حارسه تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، ويرغب ريال مدريد في تجنب المفاجآت التي تحدث على ملعب خصمه، إذ يتميز بلباو بأنه أحد الفرق صعبة المراس على ملعبها في إسبانيا، مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر الآن في الدوري الإسباني.