الجيش الروسي يستهدف مطار عسكري غرب أوكرانيا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، عن توجيه ضربة جوية ناجحة على مطار عسكري في مقاطعة إيفانو- فرانكوفسك غرب أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في تصريح لها: "في 11 أغسطس، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، على مطار عسكري بالقرب من بلدة كولوميا بمقاطعة إيفانو فرانكوفسك".

وأوضحت أن هذه الضربة قد حققت هدفها، حيث تم إصابة كافة المواقع المقرر استهدافها.