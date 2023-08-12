بايرن ميونيخ يضم هاري كين

فلسطين اليوم

أعلن فريق بايرن ميونيخ الألماني، اليوم السبت 12-8-2023، التعاقد مع نجم فريق توتنهام هوتسبير، هاري كين.

ونتيجة لذلك ظهر قائد المنتخب الإنجليزي في فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع ""تويتر" قائلاً: "من الصعب أن أصف الكلمات كيف أقول وداعًا للنادي والمشجعين الذين قدموا الكثير لي في مسيرتي، وسوف تكونوا دائما في قلبي".

وقال بايرن ميونيخ الألماني في بيان له: "إنه تم التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين من توتنهام هوتسبير بعقد لمدة 4 سنوات".

ويُشار إلى أنه وصل المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين مساء الجمعة إلى ميونيخ من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني تمهيداً للتوقيع مع بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم.