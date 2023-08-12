سان جرمان يستحوذ على ديمبلي من برشلونة

فلسطين اليوم

أعلن باريس سان جيرمان، اليوم السبت، انتقال المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي من برشلونة إلى "سان جيرمان" بعقد لمدة 5 سنوات قادما من بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

قال برشلونة الإسباني في تصريحات له: "إنه توصل لاتفاق لانتقال ديمبلي إلى باريس سان جرمان مقابل 50.4 مليون يورو (55.16 مليون دولار).

وكان قد جدد ديمبلي عقده مع العملاق الإسباني العام الماضي حتى يونيو 2024 بعد انتهاء عقده السابق.

وفاز ديمبلي بالدوري الإسباني 3 مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين في 6 سنوات.

جدير ذكره أنه انضم ديمبلي إلى برشلونة عام 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو من دون احتساب المكافآت.

ويُشار إلى أنه أصبح ديمبلي تاسع لاعب يتعاقد معه فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.