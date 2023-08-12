رغم حالته المتردية ... القيادي خلوف يواصل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

يواصل الأسير المهندس سلطان أحمد خلوف (42 عامًا) من قادة حركة الجهاد الإسلامي من بلدة برقين بمحافظة جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام عقب اعتقاله من منزله في 3-8-2023م، رغم حالته الصحية المتردية.

والقيادي خلوف يعتبر من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في جنين وأسير سابق أمضى 4 أعوام في سجون الاحتلال، كما يعد من أبطال معركة الأمعاء الخاوية حيث خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لـ 67 يوماً عام 2019م رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، ويعاني من عدة أمراض نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي واجهها خلال فترات اعتقاله.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال القيادي خلوف بتاريخ 3 أغسطس الجاري، وهو شقيق الأسير المجاهد محمد أحمد خلوف المعتقل بتاريخ 7-2-2023م؛ وحرمه الاحتلال من إتمام عقد قرانه المقرر في 10-2-2023م