راصد يكشف لـ "مراسلنا" أكثر المناطق الفلسطينية تأثراً بموجة الحر وموعد انحسارها

فلسطين اليوم

أكد الراصد الجوي ليث العلامي، أنّ موجة حارة تضرب الأراضي الفلسطينية بدءاً من اليوم السبت 12 أغسطس 2023، وتستمر حتى يوم الاثنين، لكنها لن تُشكل برئيسي على المناطق الغورية والسهول الشرقية والنقب وبئر السبع، مشيراً إلى أن مناطق الشريط الساحلي الفلسطيني "عكا ويافا وعسقلان وأسدود وقطاع غزة، لن تتأثر بشكل مباشر بدرجات الحرارة الشديدة.

وأوضح العلامي في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مصدر الموجة الحارة قادم من الجزيرة العربية "شرق فلسطين"، والأردن وتتجه نحو الأراضي الفلسطينية، لذلك فإن المنطقة الشرقية لفلسطين هي الأكثر تأثراً بالموجة والهواء الحار، مبيناً أنه كلما اتجهت الموجة غرباً تضعف فعاليتها وبالتالي يفقد خاصية ارتفاع الحرارة التي من المفترض أن تكون هواء حارة.

وقال: "وتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم السبت وغداً الأحد في رام الله والخليل والقدس من 37- 40 درجة مئوية، وفي قطاع غزة وأسدود وعسقلان ستتراوح درجة الحرارة من 32- 34 درجة مئوية"، مضيفاً: "هذه المرة ستكون المناطق المرتفعة تأثراً بدرجات الحرارة أكثر من المدن الساحلية".

وبيّن أن موجة الحر تبدأ بالانحسار اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، تصاحبها انخفاض على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها الافتراضية، مشيراً إلى أن نسبة الرطوبة ستكون عالية جداً لاسيما مع ساعات ظهر اليوم، مساء يوم غدٍ الأحد، مع إمكانية تشكل غطاء سحابي فوق سماء البلاد بارتفاعات عالية ومتوسطة قد تجعل من الأجواء "كاتمة" وشديدة الحرارة.

وعن تأثير البلاد بموجات حرارة أخرى خلال شهر أغسطس الجاري، أشار العلامي إلى أن الخرائط الجوية لا تُظهر أي موجات حارة قريبة تضرب فلسطين، لكّن مناخ فلسطين يبقى تحت تأثر المنخفضات الحارة حتى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مذكراً بأن موجة حارة ضرب فلسطين خلال شهر سبتمبر 2020.