مطالبات بإطلاق سراح الصحفي "الساعي" المعتقل لدى السلطة

فلسطين اليوم

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم السبت 12-8-2023، اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، الصحفي سامي الساعي من مكان عمله في مدينة طولكرم، شمال الضفة المحتلة.

وقال المنتدى في بيان له: "هذا السلوك هو تمادي في قمع الصحفيين وانتهاك حريتهم المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية والإنسانية، وتجاوزاً خطيراً من شأنه تقويض حرية الصحافة".

وأضاف:" إن الاعتقال الجديد للزميل الساعي يعيد للأذهان اعتقاله السابق عام 2020 وكذلك عام 2017، حيث تم الإفراج عنه بعد مماطلة امتدت لـ 30 يوماً رغم وجود قرار قضائي بالإفراج عنه، علماً أنه أسير سابق لدى الاحتلال".

وطالب المنتدى رئيس الوزراء في حكومة السلطة، محمد اشتية بترجمة وعوداته بخصوص صيانة الحريات الإعلامية على أرض الواقع وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وبدورها، طالبت كتلة "الصحفي الفلسطيني"، أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة بالإفراج الفوري عن الصحفي سامي الساعي".

طالبت الكتلة في بيان لها، كافة المؤسسات الحقوقية بأداء مسؤولياتها أمام هذا "التغول الأمني" على العمل الصحفي في الضفة، وضرورة حماية الصحفيين.

ووجهت نداءً للأمناء العامين للفصائل بضرورة تشكيل حماية للعمل الصحفي وإلزام السلطة الفلسطينية في الضفة بالتوقف عن سياسة اعتقال الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي.