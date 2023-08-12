المغرب يتسلم أولى شحنات منظومة الدفاع الجوي "الإسرائيلية" "باراك إم إكس"

فلسطين اليوم

تسلم المغرب، أمس الجمعة، أول منظومات الدفاعية من كيان الاحتلال "الإسرائيلي" "باراك إم إكس".

وقالت قناة "i24 News" العبرية: "إن المغرب تسلم أولى شحنات النظام الدفاعي "الإسرائيلي" "باراك إم إكس" (Barak MX).

وذكرت القناة العبرية، أن المغرب أصبح بهذا واحداً من الدول القليلة التي تمتلك مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة وهي تخطو خطوة أخرى في استراتيجيتها لتحديث ترسانتها الدفاعية.

وقالت: "المغرب بدأ استلام أول الشحنات من النظام الدفاعي "الإسرائيلي" "باراك إم إكس" (Barak MX) خلال الصيف".

من جانبه، أكد موقع "هسبريس" المغربي، بأنه تسلم المغرب لنظام الدفاع الجوي "الإسرائيلي" الجديد، أصبح واضحا، بعد نشر صور تداولتها مواقع مهتمة بالشأن العسكري، رغم عدم إعلان الرباط رسميا".

وقال الموقع: "إن الصورة المسربة للمنظومة قد تؤكد المعطيات السابقة".

وكانت قد كشفتها صحيفة "هآرتس" العبرية، عن أن المملكة المغربية طلبت رسميا نظام BARAK-MX خلال زيارة وزير الحرب السابق، بيني غانتس إلى الرباط، والتي شهدت توقيع اتفاقية للدفاع.