مصدر مقرب من السلطة يوضح لـ "فلسطين اليوم".. هل هناك تغيير قريب لحكومة اشتية؟

فلسطين اليوم

تداولت بعض المواقع الإخبارية المحلية والتواصل الاجتماعي، أنباء عن تغير كامل للحكومة الفلسطينية في رام الله، حتى وصل الأمر إلى تسمية الرئيس والوزراء الجدد؛ لاسيما بعد قرار إحالة رئيس السلطة محمود عباس 12 محافظاً من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يوم الخميس الماضي على التقاعد.

وفي هذا السياق، نفى مصدر مقرب من السلطة الفلسطينية لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم السبت 12/8/2023، الأنباء التي يتم تداولها بشأن تغير كامل للحكومة في رام الله، مؤكداً أنها محض اشاعات تهدف لضرب حالة الاستقرار.

بدوره، نفى مستشار رئيس الوزراء، عبد الإله الأتيرة في تصريح صحفي لأحد المواقع الإخبارية المحلية، بشكل قاطع، تقديم رئيس الوزراء محمد اشتية استقالته لرئيس السلطة محمود عباس.

وأول أمس الخميس، أصدر رئيس السلطة محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بإحالة 12 محافظاً بالضفة الغربية وقطاع غزة على التقاعد.

وأحال عباس على التقاعد في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، كلاً من: محافظ شمال غزة، محافظ غزة، محافظ خان يونس ومحافظ رفح.

كما أحال عباس في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) كلاً من: محافظ جنين، محافظ نابلس، محافظ قلقيلية، محافظ طولكرم، محافظ بيت لحم، محافظ الخليل، محافظ طوباس ومحافظ أريحا والأغوار.