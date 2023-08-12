الأخرس لـ "مراسلنا": اعتداءات السلطة على المشيعين واستقبال الأسرى تأتي ضمن خطة لإنهاء مظاهر المقاومة

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس اليوم السبت 12/8/2023، أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية كثفت عقب اجتماعي "شرم الشيخ والعقبة" من هجومها وملاحقتها واعتقالها للمقاومين في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وقال الأخرس في تصريحات صحفية لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن تصاعد الهجمة ضد المقاومين في الضفة يؤكد وجود تنسيق أمني واضح بين السلطة والاحتلال (الإسرائيلي) لمحاولة القضاء على المقاومة لاسيما كتائب سرايا القدس في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف: "أنّ الاحتلال بعد هروبه من جنين مهزوماً أعطى الفرصة للسلطة لكي تقوم بدورها باعتقال المقاومين في الضفة، موضحاً أن السلطة لم تسطع إيقاف العمل المقاوم هناك، لكنها تسعى بكل جهدها من أجل التخابر مع الاحتلال لتسليم المقاومين أو حتى قتلهم".

و أكد الأخرس، أن ملاحقات الاحتلال ووصوله للمقاومين هو نتيجة جهد السلطة وأُعينها الذين يقدمون للاحتلال المعلومات عن المقاومين، مستشهداً بما حدث من اعتداء على المواطنين في طولكرم وقبله في نابلس، واستشهاد المقاومين الثلاثة قرب عرابة.

وأوضح القيادي في الجهاد، أن هجوم السلطة على الأهالي الذين خرجوا لاستقبال الأسير محمد ملحم في طولكرم شمال الضفة، يؤكد أنها عازمة على إخفاء أي مظاهر للمقاومة، مبيناً أن أجهزة أمن السلطة تسعى لاسكات المقاومة بأي طريقة؛ من أجل بقاء كيانها والمنتفعين منها وبقاء نهج المفاوضات الذي أضاع فلسطين.

وأضاف: "بالأمس وخلال زيارتنا لعائلة المعتقل في سجون السلطة مراد ملايشة، أكدت عائلته أنه مستمر في إضرابه عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي؛ بسبب اعتقاله دون وجه حق عندما كان في طريقه لمساندة المقاومين في جنين.

وتابع الأخرس: "بحسب المعلومات المتوفرة فقد نقل المعتقل لدى السلطة ملايشة، إلى المشفى نتيجة تردي وضعه الصحي".

وأشار إلى أن أجهزة السلطة اعتقلت 7 مقاومين من سرايا القدس- كتيبة جبع بخلاف المعتقل ملايشة، والعشرات من المعتقلين من باقي محافظات الضفة المحتلة، مطالباً وسائل الإعلام المحلية بضرورة إبراز ما تقوم به أجهزة أمن السلطة بحق المقاومين في الضفة المحتلة.

في إطار جريمتها المتواصلة بحق قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أقدمت أجهزة أمن السلطة على اعتقال المجاهد عبيدة محمود أبو حسين (39 عاماً) من بلدة صرة قضاء مدينة نابلس، عقب إطلاق النار عليه في منزله.

وأفادت مصادر خاصة أن عناصر من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة قاموا بإطلاق النار بشكل مباشر واستهداف منزل المجاهد أبو حسين، قبل اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة، في عملية مشابهة لما تقوم به قوات الاحتلال.

وفي مقابلة خاصة قالت زوجة المحرر أبو حسين، إن أحد المجهولين ادعى وجود خلل في سيارته وطلب المساعدة من زوجي الذي خرج ملبياً طلبه، ثم سمع دوي إطلاق نار، وقيام المجهولين باختطافه في سيارة، قبل أن يتم إبلاغنا بعد ساعتين أنه مختطف لدى جهاز الوقائي.

والمعتقل أبو حسين هو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 14 عاماً، بشرف الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات مقاومة ضد قوات الاحتلال.

في ذات السياق تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال المجاهدين مراد ملايشة (34 عامًا) ومحمد براهمة (37 عاماً) من جنين، على الرغم من وجود قرار محكمة بالإفراج عنهما، ويخوضان إضراب مفتوح عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي رفضاً لاعتقالهما التعسفي منذ 2-7-2023م