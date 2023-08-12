2000 قرار اعتقال إداري بحق الفلسطينيين منذ مطلع 2023

فلسطين اليوم

قال المختص بشؤون الأسرى الفلسطينيين عبد الناصر فروانة، اليوم السبت12/8/2023 ، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت نحو 2000 قرار اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري.

وجاءت أقوال فروانة بمناسبة ذكرى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949، التي تطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحمل مسؤولياتها في تعاملها مع الفلسطينيين عامة والأسرى في سجونها خاصة.

وأضاف فروانة أنه لا يزال يقبع في سجون الاحتلال نحو 1200 معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة، حيث يعيش الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أوضاعا إنسانية صعبة، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة وجرائم عديدة واستهتار متواصل بحياتهم وأوضاعهم الصحية، بما يخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

ولفت المختص بشؤون الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال لم تحترم أي منها في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أو داخل سجونها ومعتقلاتها سيئة السمعة، وأن الاحتلال أمعن في انتهاكاته بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتمادى في لجوئه للاعتقال الإداري، حتى بات على يدها وسيلة للعقاب الجماعي.

يذكر أن اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 هي معاهدات دولية انضمت إليها أو صادقت عليها كل الدول تقريبًا، وقد كفلت الحماية للجرحى والمرضى والغرقى من أعضاء القوات المسلحة وأسرى الحرب، والمدنيين في ساحة المعركة والنزاع المسلح داخل المنطقة المحتلة وغيرها.