إصابتان إحداهما خطيرة بجريمة إطلاق نار في كفركنا بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

أصيب شخصان، صباح اليوم السبت 12-8-2023، بجريمة إطلاق نار، حالة أحدهما خطيرة في جريمة إطلاق نار في كفركنا بالداخل المحتل.

وبحسب مصادر محلية، فقد نقل المُصابان لمستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج بعد جهود إسعافهمها ميدانيا.

وبدورها، زعمت شرطة الاحتلال أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي وقت سابق، أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة طمرة بالداخل المحتل مساء الجمعة.