فلسطين اليوم

انخفاض سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 12/8/2023، شهد سعر الذهب في الاردن انخفاضاً بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، في حين تواصل أسعار العملات الاخرى الارتفاع مقابل الدولار ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 12/8/2023

انخفاض سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 12/8/2023

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين، 39 دينار لجهة الشراء من المحلات، و37.3 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء، 34.6 دينار، فيما بلغ 46 دينار للذهب عيار 24.





انخفاض سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 12/8/2023

نقدم لكم سعر الذهب عالمياً اليوم السبت 12/8/2023 ، بالدولار الامريكي ، حيث بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار هو 1,912.05 دولار أمريكي للأوقية ، وسعر جرام الذهب هو 61.48 للجرام عيار 24 ، 56.36 للجرام عيار 22 ، 53.80 للجرام عيار 21 ، 46.11 للجرام عيار 18.

"هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي (USD) بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.

انخفاض سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 12/8/2023

وحدة الذهب دينار اردني دولار أمريكي

أونصة الذهب 1,353.35 1,912.05

جرام الذهب عيار 24 43.52 61.48

جرام الذهب عيار 22 39.89 56.36

جرام الذهب عيار 21 38.08 53.80

جرام الذهب عيار 18 32.64 46.11

جرام الذهب عيار 14 25.38 35.86

جرام الذهب عيار 12 21.76 30.74

جرام الذهب عيار 10 18.13 25.62

انخفاض سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 12/8/2023

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع

أونصة الذهب 1,353.35 1,356.74

جرام الذهب عيار 24 43.52 43.62

جرام الذهب عيار 22 39.89 39.99

جرام الذهب عيار 21 38.08 38.17

جرام الذهب عيار 18 32.64 32.72

جرام الذهب عيار 14 25.38 25.45

جرام الذهب عيار 12 21.76 21.81

جرام الذهب عيار 10 18.13 18.18