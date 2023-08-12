الأسير محمد عيوش من عرابة يدخل عامه الـ20 في الأسر

فلسطين اليوم

دخل الأسير محمد فتحي ذيب عيوش (48 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم السبت 12-8-2023، عامه الـ20 في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور: "إن الأسير عيوش معتقل منذ عام 2004، وحكمت عليه سلطات الإحتلال بالسجن مدى الحياة".

وأضاف سمور قائلاً: "إن قوات الاحتلال هدمت منزل عائلة الأسير عيوش في بلدة عرابة بتاريخ 19/12/2004، وتوفيت والدته عام 2007، دون أن تتمكن من زيارته، كونها كانت مقعدة، وتوفي والده عام 2015".