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الأسير محمد عيوش من عرابة يدخل عامه الـ20 في الأسر
دخل الأسير محمد فتحي ذيب عيوش (48 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم السبت 12-8-2023، عامه الـ20 في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور: "إن الأسير عيوش معتقل منذ عام 2004، وحكمت عليه سلطات الإحتلال بالسجن مدى الحياة".
وأضاف سمور قائلاً: "إن قوات الاحتلال هدمت منزل عائلة الأسير عيوش في بلدة عرابة بتاريخ 19/12/2004، وتوفيت والدته عام 2007، دون أن تتمكن من زيارته، كونها كانت مقعدة، وتوفي والده عام 2015".