فريد يرحل عن مانشستر يونايتد

فلسطين اليوم

رحل لاعب خط الوسط البرازيلي، فرديريكو رودريغيز سانتوس "فريد"، أمس، عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما حمل ألوان الفريق لمدة 5 سنوات.

وقال مانشستر يونايتد في بيان: "إن فريد سينتقل إلى فنربخشه التركي بشرط اجتياز الفحص الطبي والموافقة على الشروط الشخصية والحصول على تصريح دولي".

وأضاف اليونايتد: "إن فريد يعتزم التوجه إلى إسطنبول السبت".

وكان قد انضم فريد إلى مانشستر يونايتد قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني عام 2018، وشارك في 213 مباراة مع "الشياطين الحمر" بجميع المسابقات.

ويُشار إلى أن فريد سيواجه حال بقائه منافسة متزايدة في خط هذا الموسم بتوقيع مان يونايتد مع ماسون ماونت قادما من تشيلسي.