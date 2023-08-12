تقدم بطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى مدينة باكو السياحية في أذربيجان

فلسطين اليوم

في حين أن معظم المسافرين على معرفة بمناطق الجذب السياحي الأكثر شعبية في باكو، إلا إن الكثيرين لا يدركون أن هناك الكثير من الأشياء الأخرى - تعرف على الجواهر المخفية في باكو من هنا!

باكو التي لا تعرفها: مغامرات تفوق الخيال

وفي حين أن معظم المسافرين على معرفة بالمواقع الأكثر شعبية في باكو مثل برج الفتاة (Maiden's Tower)، والمدينة القديمة، ومركز حيدر علييف، إلا أن الكثير منهم لا يدركون أن المدينة بها الكثير مما يمكن اكتشافه!

بمجرد الخروج عن المألوف، يمكنك اكتشاف العديد من الجواهر المخفية في باكو، بداءً من المتحف الذي يحتوي على أكثر من 5000 كتاب صغير إلى الصحراء الموجودة على مشارف المدينة مباشرة، وورشة عمل أحد أشهر الفنانين، فضلاً عن المبنى المُفعم بالسعادة.

إذا كنت مستعدا لاكتشاف مدينة باكو بعيداً عن دليل السياحي، فتقدم بطلب للحصول على تأشيرة الدخول من أذربيجان ودعنا نكتشف هذه المدينة الرائعة!

قم بزيارة متحف الكُتب المصغرة

إذا كانت لديك الرغبة الحقيقة في رؤية شيء استثنائي وفريد من نوعه، فتأكد من إضافة متحف الكتب المُصغرة الموجود في باكو إلى قائمتك - وذلك لكونه المتحف الوحيد للكتب المصغرة في العالم!

يعرض المتحف أكثر من 5500 نسخة من الكتب من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك روايات، وكُتب أطفال، وكُتب خرائط (أطلس)، وكُتب دينية، وكُتب إرشادية، وما هو أكثر من ذلك بكثير. بعض الكتب صغيرة جدًا (2 × 2 مم فقط) لدرجة أنك ستحتاج إلى استخدام عدسة مُكبرة لمعرفة المكتوب فيها! علاوة على قدرة الزوار على الاطلاع على الكتب، فإنه يمكنهم شراء كتاباً مصغراً خاصاً بهم.

استمتع بتسلق برج تلفزيون باكو

حيث يعتبر هذا المبنى الشاهق، الذي بُني عام 1996، هو المبنى الأطول في أذربيجان والذي يبلغ إرتفاعه أكثر من 310 متراً. على الرغم من أن البرج لا يزال يؤدي وظيفته الأصلية وهي (البث الإذاعي والتلفزيوني)؛ إلا أنه أصبح اليوم شائعا ومشهوراً بين الزوار لسبب آخر - وهو المناظر الأسطورية من الأعلى!

وفي أعلى قمة البرج، يوجد مطعم بانورامي يوفر لك فرصة فريدة للاستمتاع بمناظر رائعة لمدينة باكو والمناطق المحيطة بها. من الأفضل زيارتها أثناء فترة المساء، حيث تسطع المدينة مضيئة بألف ضوء من الأضواء المتنوعة. فقط تأكد من وجود حجز لديك، لأنه أمر شائع للغاية!

استلهم أفكاراً جديدة في ورشة علي شامسي

تقع ورشة الفنان الأذربيجاني علي شمسي وسط البلدة القديمة في باكو، والتي تبرز بألوان زاهية على خلفية المنازل التقليدية. في الواقع، من الصعب جدًا أن تفوت زيارة ورشة عمل علي - فكل ما عليك فعله هو البحث عن الأشجار المطلية أمام الأبواب القديمة الكبيرة، والاستمتاع بالتصميم الرائع لأسد ذو غِرة من شجيرة خضراء كبيرة!

ستتاح للزوار الذين يحالفهم الحظ بمقابلة الفنان نفسه في ورشة العمل فرصة فريدة ليروا كيف يعمل علي، بالإضافة إلى إضافة لمستهم الشخصية إلى مشروعه الحالي. ويوجد في الداخل حائط خاص بحيث يمكن للسياح كتابة ملاحظاتهم وأمنياتهم للفنان (أو نصائح السفر إلى المسافرين في المستقبل!).

استمتع بالمغامرة في صحراء جوبستان

لست بحاجة إلى تذكرة سفر للذهاب إلى مصر أو المملكة العربية السعودية إذا ما كنت ترغب في زيارة الصحراء - قم فقط برحلة ليوم واحد من باكو!

من أكثر الأمور التي تثير دهشة السياح هو أن أذربيجان لديها صحراء مكتملة، ولكن ما يثير الدهشة أكثر هو أنها تبعد مسافة ساعة واحدة بالسيارة من باكو! والواقع أن صحراء غوبوستان تقع على بعد 65 كيلومترا من العاصمة، ما يجعلها رحلة يومية سهلة للغاية. هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها في هذه المحمية التاريخية والثقافية: كزيارة البراكين الطينية الفريدة (التي يشاع أنها علاجية!)، أو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية للصحراء التي لا نهاية لها إما سيراً على الأقدام أو بعربات الكثبان الرملية التي تجرها الدواب، أو بدراسة العلامات القديمة التي تم نحتها في الصخور.

تحتوي صحراء غوبوستان على 6000 نقش صخري يمكنك من إلقاء نظرة خاطفة على أكثر من 40.000 عام من التاريخ في المنطقة. فلا عجب من كون غوبستان واحدة من مواقع التراث العالمي الثلاثة التابعة لليونسكو في أذربيجان!

استمتع برؤية قصر السعادة (قصر موختاروف)

أحد أجمل المباني في باكو هو قصر السعادة، والذي اكتسب اسمه لسببين مختلفين.

كان المبنى مملوكاً لأحد أباطرة النفط المحليين، يُدعى مرتوزة مختاروف، والذي غالبًا ما كان يذهب في رحلات إلى أوروبا مع زوجته. وفي إحدى رحلاته، رأت زوجته أحد المباني القوطية الفرنسية الرائعة وقالت، "يا لسعادة من يعيشون فيه!" — والباقي هو التاريخ. وبمجرد عودته إلى منزله في باكو، كلف مختاروف مهندساً معمارياً شهيراً ببناء مبنى مماثل كهدية لزوجته.

والسبب الآخر لكون هذا المبنى مُفعماً بالسعادة هو استخدامه كمكتب للزواج حيث يأتي الأزواج المحليون لتسجيل زواجهم! يمكن للسياح أيضا إلقاء نظرة على العمارة الجميلة، والتنزه، وتهنئة العرسان الجدد.

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زيارة بحيرة ماسازير

تقع بحيرة ماسازير على بعد 15 كيلومترًا فقط من وسط باكو، ومن المؤكد أنها ستكون رحلة نهارية لا تُنسى بفضل ألوانها الوردية الجميلة.

وتتميز البحيرة بهذا اللون الفريد نظرا لارتفاع محتوى الكبريتات (الأملاح المعدنية) والحديد وضوء الشمس. وخلال العصور القديمة، كان السكان المحليون يستخرجون الملح هنا، على الرغم ان العملية اليوم قد جرى تحديثها.

وأفضل وقت لزيارة البحيرة هو إما شروق الشمس أو غروبها، حيث يتغير لون سطح الماء تدريجيا من اللون الوردي الناعم إلى القرمزي.