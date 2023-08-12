جيش الاحتلال يبحث مع واشنطن تمديد فترة عمل "اليونفيل" في لبنان

فلسطين اليوم

من المقرر أن يتوجه رئيس ما يُسمى بـ"رئيس قسم العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي"، العميد “إيفي دفرين” الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لبحث تجديد مهمة عمل قوات اليونيفل جنوب لبنان مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وبحسب موقع واللا العبري، فتشير التقديرات في كيان الاحتلال "الإسرائيلي" إلى أنه من المتوقع أن يعرب العميد “ديفرين” عن استيائه من وقوف قوات اليونيفيل جانباً في كل ما يتعلق بما أسماه بـ"انتهاك السيادة الإسرائيلية" من خلال نصب الخيام وغيرها من الأعمال. بحسب قوله.

وأشار الموقع العبري، إلى أنه ترى المنظومة الأمنية أهمية كبيرة في تجديد التفويض واستمرار نشاط قوات "اليونيفيل" كوسيط وعامل توازن في جنوب لبنان. بحسب الموقع.

وزعمت مصادر عبرية، أنه خفف عناصر "حزب الله" من حراسة الخيمة التي أقاموها في مزارع شبعا، على بعد حوالي 50 متراً من خط الحدود اللبنانية شمال فلسطين المحتلة. وفق زعمها.

وكان نصب عناصر "حزب الله" خيمتين في منطقة مزارع شبعا المحتلة وللخاضعة للسيطرة "الإسرائيلية"، وحتى الآن لم يتم إزالة الخيمتين ويُصر حزب الله على تثبيت قواعد اشتباك لوقف الاعتداءات "الإسرائيلية" على الحدود اللبنانية.