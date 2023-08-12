إعصار "خانون" يضرب شرق روسيا

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، أنه إعصار "خانون" ضرب شرق روسيا، ما أدى لإعلان حالة الطوارئ في 9 بلديات في الشرق الأقصى الروسي.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن 32 منطقة سكنية تم عزلها، وغمرت المياه 543 منزلا ومساحات شاسعة من الطرق، صباح السبت، في الشرق الأقصى الروسي، وهي منطقة في أقصى شرق روسيا والقارة الآسيوية.

وأوضحت، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في 9 بلديات في منطقة بريموري الواقعة في الشرق الأقصى الروسي وتمثل ميناء "فلاديفوستوك" المركز الإداري لها.

وقالت الوكالة: "المياه خرقت سدا كان مشيدا لاحتواء الفيضانات في مدينة أوسوريسك على بعد نحو 100 كيلومتر شمال فلاديفوستوك".