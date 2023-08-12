الشرطة البحرية تصدر توضيحاً حول سبب حالات الغرق وتحذر من السباحة حتى الثلاثاء

فلسطين اليوم

الشرطة البحرية تصدر توضيحاً حول حالات الغرق بالأمس وتحذر من السباحة حتى الثلاثاء

حذرت الشرطة البحرية اليوم السبت 12/8/2023 المواطنين من السباحة في البحر اعتباراً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء 15 أغسطس الجاري بسبب ارتفاع الموج وشدة التيارات المائية، حفاظاً على أرواحهم.

وشددت الشرطة البحرية على ضرورة التزام المصطافين على البحر بتعليمات المنقذين، والتقيد بوقت السباحة فترة دوام المنقذين من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساء، علماً بأن معظم حالات الغرق سجلت في أوقات ما بعد الفجر أو في ساعات متأخرة من الليل.