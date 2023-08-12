مصرع 10 أشخاص بانهيار مسجد في نيجيريا

فلسطين اليوم

قُتل 10 أشخاص على الأقل وأُصيب 30 آخرين، أمس الجمعة، في انهيار مسجد في ولاية كادونا شمالي العاصمة النيجيرية أبوجا.

وأفادت مصادر صحفية، أن انهيار مسجد زاريا المركزي في ولاية كادونا، أدى إلى وفاة 10 أشخاص، وتم نقل 30 شخصا على الأقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المسجد، الذي تم بناؤه منذ أكثر من 150 عاما، كان مكتظًا بالمصلين في ذلك الوقت.

ومن جانبها، قالت إحدى الناجيات من الحادث: "إن الانهيار وقع أثناء صلاة العصر حيث سمعوا صوتا قويا وشاهدوا المسجد ينهار على المصلين، وانتشر الغبار في المنطقة بأكملها".

ويُشار إلى أن الشرطة النيجيرية أعلنت، الخميس الماضي، أن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بأعيرة نارية بعد أن هاجم مسلحون قريتين في ولاية بلاتو شمال وسط البلاد، حيث يسود العنف بين رعاة الماشية والمزارعين.