بالفيديو "حزب الله" يكشف عن منظومة صواريخ "ثار الله".. فما هي؟

فلسطين اليوم

كشفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، مساء أمس الجمعة، عن "منظومة ثار الله للصواريخ الموجهة" ضمن تدريبات لسلاح "الدروع" في المقاومة.

ونشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله " فيديو يظهر "منظومة ثار الله (ع)" وهي تتكون من منصة مزدوجة لرماية الصواريخ الموجهة من طراز “كورنيت”.

وبحسب الإعلام الحربي، تتمتع المنظومة بدقة إصابة الأهداف في توقيت متزامن وتدميرها، وهي تستخدم في الرماية النهارية والليلية، كما تتمتع بسهولة التحرك والمناورة.

ونوه "حزب الله" إلى أنه دخلت المنظومة العمل في تشكيلات المقاومة الإسلامية عام 2015 وأظهرت نتائج ممتازة خلال استخدامها في العديد من ميادين القتال.