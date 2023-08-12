العثور على طفلين فقدت اثارهما لساعات في بلدة عوريف جنوب نابلس

فلسطين اليوم

تسلمت طواقم الهلال الاحمر طفلين من جيش الاحتلال بعد أن فقدت آثارهما مساء اليوم الجمعة، في قرية عوريف قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس، يقدر عمراهما بثلاث سنوات.

وأكد الهلال الاحمر ان الطفلين بصحة جيدة وتم تسليهما الى عائلاتهما.

وقبل ساعات اختفى طفلين من قرية عوريف في منطقة الحاووز القريبة من مستوطنة "يتسهار"، وأظهرت مقطاع فيديو الطفلين وهما قرب المستوطنة، وباشر اهالي عوريف والقرى المحيطة بعمليات البحث الا أن جيش الاحتلال اعاقهم واطلق عليهم فنابل الانارة والغاز.

وفي وقت لاحق عثرت قوات الاحتلال على الطفلين قرب مستوطنة "يتسهار" المقامة على اراضي قرية عوريف والقرى المجاورة وذلك بعد ان عرقلت بحث الاهالي عن الطفلين.

وقال فوزي شحادة، عضو مجلس قروي عوريف لوكالة وطن، إن الطفلان أحمد معتصم طحينة، وأوس علي صفدي، وكلاهما يبلغان من العمر ثلاث سنوات إختفت آتارهما مساء اليوم، في قرية عوريف، وذلك بعد أن قامو بشراء بعض السكاكر. مضيفاً أنه وبعد عودتهم ضلو الطريق باتجاه مستوطنة "ييتسهار" المقامة على أراضي القرية من الجهة الشرفية.

ولفت شحادة، إلى أن الطفل أحمد طحينة وهو من قرية كفر عبوش قضاء قلقيلية جاز زيارة مع والدته إلى بيت جده، وقد رافقه الطفل أحمد إلى البقالة ، وأثناء عودتهم إلى بيت جدهم قضلو الطريق باتجاه مستوطنة "ييتسهار".

وأوضح أن جيش الاحتلال قام بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموح باتجاه الشبان الذين يقومون بالبحث عن الطفلين، في المنطقة المتوقع ان يكون قد اختفى الطفلان فيها.

وبين أن كاميرات المراقبة التابعة للمواطنين، قامت برصدهم بالقرب من مستوطنة "ييتسهار".

ولفت إلى أن المنطقة التي اختفى فيها الطفلان تعتبر من المناطق الموحشة، والوعرة ما فاقم من صعوبة البحث عن الطفلين المفقودين.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في بيان له :" أنه أجرى عملية بحث عن طفلين من بلدة عوريف يبلغوا من العمر ثلاث واربع سنوات، فقدت اثارهم في المنطقة الجبلية الواقعة في محيط قرية عوريف، وتم العثور عليهما قرب مستوطنة "يتسهار".

وقال اهالي قرية عوريف، إن قوات الاحتلال عثرت على الطفلين في محيط مستوطنة "يتسهار" واحتجزهما لفترة من الوقت قبل تسليمهما للدفاع المدني.