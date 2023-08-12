روسيا تحبط محاولة أوكرانية لمهاجمة القرم بـ20 مسيرة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت 12-8-2023، أنه تم إحباط محاولة من قبل أوكرانيا لتنفيذ هجوم باستخدام 20 طائرة مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة بدون طيار أوكرانية، بينما تم تعطيل 6 مسيرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية".

وأضافت: "أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار خلال الهجوم الأوكراني".

جدير ذكره أنه تهاجم القوات الأوكرانية شبه جزيرة القرم بمسيرات بشكل دائم، حيث تم اعتراض 11 طائرة بدون طيار أوكرانية قرب مدينة سيفاستوبول فجر الخميس الماضي.