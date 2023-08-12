فلسطين اليوم

قاد النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، فريقه الجديد أهلي جدة السعودي، إلى الفوز في انطلاقة "دوري روشن" الليلة الماضية، أمام نادي الحزم.

وأمام نحو 35 ألف متفرج في استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، دخل الأهلي الدوري بقوة، عائدا من الهبوط بعد موسم قاتم في تاريخ النادي.

فيرمينو يستهل انطلاقته مع الأهلي السعودي بـ"هاتريك"

وسجل فيرمينيو ثلاثة أهداف، أحدها من صناعة النجم الجزائري رياض محرز، كما سجل هدفا تم إلغاؤه.

فيما أحرز مواطنه فينيسيوس باربوزا هدف الحزم الوحيد، بعد خطأ كارثي من الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

ودخل الأهلي المباراة بكامل نجومه، يتقدمهم القائد فيرمينيو ومواطنه إيبانيز، والجزائريان رياض محرز، ورياض بودبوز، إضافة إلى الإيفواري فرانك كيسيه، والمقدونسي أليوسكي، والفرنسي سانت ماكسيميان.

واليوم السبت، تستكمل مباريات الجولة الأولى من دوري "روشن"، إذ يستضيف الطائي خصمه ضمك، فيما يحل نادي الخليج ضيفا على الفيحاء.

واستقطب الدوري السعودي هذا الموسم كوكبة من نجوم الصف الأول في عالم كرة القدم، إذ تعاقد الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي، والبرازيلي فابينهو.

فيما تعاقد الهلال مع الصربي سافيتش، والبرازيلي مالكوم، والبرتغالي روبين نيفيش، والسنغالي خاليدو كوليبالي.

وعزز النصر صفوفه بالسنغالي ساديو ماني، والفرنسي سيكو فوفانا، والكرواتي مارسيليو بروزوفيتش، والبرازيلي أليكس تيليس.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">‌🎥 هدف الأهلي الأول <br>⚽️ بوبي فيرمينو <br>#️⃣ <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الأهلي_الحزم</a><a href="https://twitter.com/hashtag/yallaRSL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#yallaRSL</a> <a href="https://t.co/uaZy4kQ729">pic.twitter.com/uaZy4kQ729</a></p>— دوري روشن السعودي (@SPL) <a href="https://twitter.com/SPL/status/1690063262480519168?ref_src=twsrc%5Etfw">August 11, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">‌🎥 هدف الأهلي الثاني <br>⚽️ بوبي فيرمينو <br>#️⃣ <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الأهلي_الحزم</a><a href="https://twitter.com/hashtag/yallaRSL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#yallaRSL</a> <a href="https://t.co/1Wah99upha">pic.twitter.com/1Wah99upha</a></p>— دوري روشن السعودي (@SPL) <a href="https://twitter.com/SPL/status/1690064939044548608?ref_src=twsrc%5Etfw">August 11, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">‌🎥 هدف الحزم الأول <br>⚽️ فينسيوس سوزا <br>#️⃣ <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الأهلي_الحزم</a><a href="https://twitter.com/hashtag/yallaRSL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#yallaRSL</a> <a href="https://t.co/d6QCwQbjkW">pic.twitter.com/d6QCwQbjkW</a></p>— دوري روشن السعودي (@SPL) <a href="https://twitter.com/SPL/status/1690080490634547200?ref_src=twsrc%5Etfw">August 11, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">بوبي فيرمينو 💪<br>أول هاتريك هذا الموسم!! 👏⚽️<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#دوري_روشن_السعودي</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/yallaRSL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#yallaRSL</a> <a href="https://t.co/hSQQQUv24e">pic.twitter.com/hSQQQUv24e</a></p>— دوري روشن السعودي (@SPL) <a href="https://twitter.com/SPL/status/1690085893325930496?ref_src=twsrc%5Etfw">August 11, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



