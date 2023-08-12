مساعٍ "إسرائيلية" جديدة للتطبيع مع السعودية يقودها أحد مقربي نتنياهو

فلسطين اليوم

كشف ثلاثة مسؤولين "إسرائيليين" وأمريكيين، عن إرسال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أحد معاونيه المقربين إلى واشنطن الأسبوع المقبل، لمناقشة مساعي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التطبيع مع المملكة العربية السعودية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي (لم يسمه)، قوله؛ إن ما يُسمى بـ وزير "الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي"، رون ديرمر، من المرجح أن يصل إلى واشنطن يوم 17 أغسطس الجاري، إذ يمكن أن يلتقي المسؤولين الرئيسيين الذين يقودون الجهود الدبلوماسية الأمريكية مع السعودية.

وأوضح الموقع أن كلا من مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، وكذلك مستشار بايدن الأول للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، وكبير مستشاري الرئيس للطاقة، آموس هوكستين، هم المسؤولون الرئيسيون في ملف التطبيع بين السعودية والاحتلال.

ووفق الموقع، فإن المسؤولين "الإسرائيليين"، أوضحوا أن الاتفاقية الأمنية المحتملة ستكون واحدة من القضايا الرئيسية، التي من المتوقع أن يناقشها ديرمر مع سوليفان وماكغورك وهوكستين.

ولفت إلى أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال رفض التعليق على الأمر، لكن "مسؤولاً إسرائيلياً" كبيراً أكد أن ديرمر سيسافر إلى واشنطن فعلا، لإجراء محادثات في إطار الحوار الجاري مع إدارة بايدن، بينما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض؛ إن سفر ديرمر يدخل ضمن "مشاركة روتينية في مجموعة واسعة من القضايا".

في المقابل، أكد "المسؤولون الإسرائيليون" للموقع الأمريكي، أن ديرمر من المتوقع أن يناقش مع مسؤولي البيت الأبيض المفاوضات بين الولايات المتحدة والسعودية، بشأن برنامج نووي مدني محتمل على أراضي المملكة.