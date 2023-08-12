مدرب ريال مدريد يكشف عن هوية بديل كورتوا

فلسطين اليوم

كشف المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن هوية بديل الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لانتكاسة مع الفريق الملكي.

وأعلن ريال مدريد، أول أمس الخميس، عن تعرض كورتوا لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال التدريبات.

وإذ لم يحدد النادي مدة غياب كورتوا، أشارت تقارير صحفية في إسبانيا إلى أن البلجيكي قد يغيب عن معظم الموسم، إن لم يكن كله.

وفي المؤتمر الصحفي عشية مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو المقررة غدا السبت في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، لم يؤكد أنشيلوتي أو ينفي التقارير التي تحدثت عن إمكانية تعاقد فريقه مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، أو مواطنه كيبا أريزابالاغا، وحتى المغربي ياسين بونو، لتعويض كورتوا، لكنه شدد على أنه يثق بحارس ريال مدريد الثاني، الأوكراني أندريه لونين.

وقال المدرب الإيطالي في هذا الصدد: "هناك ثقة كاملة في أندريه لونين، وسنرى ما سيحدث في الأيام القادمة.. لو قمنا بالتعاقد مع حارس آخر يمكنه اللعب بقدميه ومميز في التصديات، لو حدث ذلك سيكون فقط بسبب رغبتنا في زيادة عدد حراسنا لأننا نثق في لونين، سنفكر بالأمر لأن لدينا بالفعل (حارس احتياطي ثالث) فران غونزاليس وهو يبلغ من العمر 17 سنة".

وعن حالة الفريق بعد إصابة كورتوا، قال أنشيلوتي: "من الناحية العاطفية يوم أمس لم يكن جيدا، هذه الأمور تحدث في كرة القدم، ولكننا نمنح الثقة للونين، هو حارس رائع وظهر بشكل جيد مؤخرا".