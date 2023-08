ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 67

فلسطين اليوم

ارتفع عدد الوفيات بسبب حرائق الغابات في هاواي إلى 67، وفق ما أعلنت مقاطعة ماوي التابعة لولاية هاواي الأمريكية.

يأتي ذلك بعدما أوضح حاكم ولاية هاواي الأمريكية، جوش جرين، أن عدد الضحايا ارتفع إلى "59 حالة وفاة"، مشيراً إلى أنه "بدون شك سيكون هناك المزيد من القتلى لا نعرف العدد النهائي".

وفي وقت سابق، قالت السلطات المحلية إن 36 على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 30 آخرون في حرائق غابات اجتاحت مدينة لاهينا التاريخية في هاواي.

وحذر المسؤولون من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى، مع استمرار اشتعال النيران وانتشار الفرق للبحث في المناطق المتفحمة، فيما شكلت الخسائر في الأرواح زيادة مذهلة عن التقارير السابقة التي قالت إن عدد الضحايا وصل إلى ستة أشخاص فقط.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Very sad to see what’s happening Maui. Prayers up. <a href="https://t.co/zFsuyow6T5">pic.twitter.com/zFsuyow6T5</a></p>— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) <a href="https://twitter.com/teslaownersSV/status/1689452251314839552?ref_src=twsrc%5Etfw">August 10, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>