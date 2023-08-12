هالاند يقود مان سيتي للفوز على بيرنلي

فلسطين اليوم

استطاع مانشستر سيتي الفوز على بيرنلي 3-0، أمس، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفضل ثنائية للنرويجي إرلينغ هالاند.

وكان قد كشر مان سيتي عن أنيابه باكرا وافتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق وخمس ثوان فقط عبر هداف الموسم الماضي هالاند، الذي تلقف الكرة مباشرة في الشباك بعد تمريرة رأسية من الإسباني رودري نتيجة عرضية من البلجيكي كيفن دي بروين.

وبهذا الفوز بات هالاند بذلك صاحب أسرع هدف افتتاحي لموسم جديد منذ الفرنسي بول بوغبا لصالح مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي موسم 2018-2019 بعد دقيقتين و23 ثانية وفق شبكة "أوبتا" للإحصاءات.

وكان قد تعرض فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا لصفعة كبيرة بإصابة نجم "السيتي" كيفن دي بروين، ما اضطر البلجيكي لترك مكانه للوافد الجديد الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش (23).

كما عجز بعدها رجال غوارديولا عن الوصول إلى الشباك رغم بعض المحاولات، وذلك حتى الدقيقة 36 حين أضاف هالاند الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة ارتطمت بالعارضة وتهادت في الشباك بعد تمريرة من الأرجنتيني خوليان ألفاريس.

ويُشار إلى أنه رغم سيطرة مان سيتي على معظم فترات الشوط الثاني، بقي هدفا هالاند الفاصل بين الفريقين حتى الدقيقة 75 حين أضاف رودري الهدف الثالث إثر ركلة حرة.