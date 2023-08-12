فلسطين اليوم

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 12-8-2023، تستحوذ أسعار الذهب في الجزائر على اهتمام شريحة كبيرة من الناس الذي يتابعونها باستمرار لمعرفة التطورات التي تطأ عليها، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج.

وحرصاً منا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نستعرض لكم في هذا المقال أسعار الذهب في الجزائر وهي من الموضوعات الهامة التي تهم المتابعين ويبحثون عنها باستمرار عبر محركات البحث العالمية؛ لذلك نقدم لكم أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 12-8-2023.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 12-8-2023

أسعار الذهب في الجزائر بمختلف العيارات

اسعار الذهب عيار 24: 8,324 دينار

سعر الذهب عيار 22: 7,630 دينار

اسعار الذهب عيار 21: 7,284 دينار

اسعار الذهب عيار 18: 6,243 دينار

اسعار أوقية الذهب: 258,874 دينار

اسعار جنيه الذهب: 58,269 دينار

اسعار كيلو الذهب: 8,323,926 دينار

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