أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 12-8-2023
أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 12-8-2023، تستحوذ أسعار الذهب في الجزائر على اهتمام شريحة كبيرة من الناس الذي يتابعونها باستمرار لمعرفة التطورات التي تطأ عليها، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج.
وحرصاً منا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نستعرض لكم في هذا المقال أسعار الذهب في الجزائر وهي من الموضوعات الهامة التي تهم المتابعين ويبحثون عنها باستمرار عبر محركات البحث العالمية؛ لذلك نقدم لكم أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 12-8-2023.
أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 12-8-2023
أسعار الذهب في الجزائر بمختلف العيارات
اسعار الذهب عيار 24: 8,324 دينار
سعر الذهب عيار 22: 7,630 دينار
اسعار الذهب عيار 21: 7,284 دينار
اسعار الذهب عيار 18: 6,243 دينار
اسعار أوقية الذهب: 258,874 دينار
اسعار جنيه الذهب: 58,269 دينار
اسعار كيلو الذهب: 8,323,926 دينار
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