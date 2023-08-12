الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بـ 6 درجات

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم السبت 2023/08/12: يكون الجو شديد الحرارة، إذ ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.