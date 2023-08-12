غزة.. وفاة شاب وأكثر من 100 حالة غرق أثناء السباحة في البحر

فلسطين اليوم

سُجل، اليوم الجمعة،أكثر من مئة شخص للغرق وحالة وفاة واحدة لشاب أثناء السباحة في مياه بحر قطاع غزة، بحسب ما أعلنت عنه دائرة الإنقاذ البحري بغزة.

وأفاد الانقاذ البحري، في بيان مقتضب، بأنها سجلت 116 حالة غرق في جميع محافظات القطاع، بينها حالة وفاة لشاب يدعى جمال الوحيدي (28 عاما) اثناء السباحة في بحر بلدة بيت لاهيا.

وأشار البيان، إلى أن محافظة خانيونس كانت الأعلى بتسجيل 30 حالة، يليها بيت لاهيا ب 20.

وذكر أنه تم التعامل وإنقاذ جميع حالات الغرق، منوهاً بأن حالة وفاة الشاب الوحيدي كانت في الساعة السادسة صباحاً وهي خارج ساعات الدوام الرسمي للإنقاذ البحري.

ونشر البيان، إحصائية حالات الغرق وهي على النحو الآتي:_

رفح 11 حالة غرق

خانيونس 30 حالة غرق

قرارة 4 حالات غرق

دير البلح 7حالات غرق

الزوايدة 17 حالة غرق

النصيرات 6 حالات غرق

الزهراء 3 حالات غرق

غزة 14 حالة غرق

جباليا 4 حالات غرق

بيت لاهيا 20 حالة غرق

وكانت بلديات القطاع، قد حذرت قبل يومين، وعبر بيانات، من السباحة في البحر، بدءً من يوم الخميس وحتى صباح الثلاثاء المقبل.

وعزت منع السباحة في البحر منعاً كاملاً، إلى الارتفاع الملحوظ في الأمواج ونشاط الكبير في التيارات المائية.