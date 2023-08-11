سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 12 اغسطس 2023

فلسطين اليوم- وكالات

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 12 أغسطس 2023، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة سعر صرف الدولار في سوريا، حيث سجل سعر صرف الدولار في سوريا رقما قياسيا جديدا بعد أن هوت الليرة السورية مقابل العملة الخضراء.

كم سعر الدولار في سوريا الان؟

وهوت الليرة السورية بعد أن فقدت ما يزيد من 2000 ليرة جديدة أمام الدولار خلال الأيام الماضية ليصل سعر الدولار الواحد إلى 13700 ليرة للشراء و 13900 ليرة للبيع لأول مرة على الإطلاق في السوق السوداء.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 8542 ليرة وفقا لنشرة المصارف.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 9900 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وقفز سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء إلى 13700 ليرة للشراء و 13900 ليرة للبيع مقابل 13250 ليرة للشراء و 13450 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 1.370 مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 15087 ليرة للشراء و 15313 ليرة للبيع مقابل 14544 ليرة للشراء و 14769 ليرة للبيع أمس

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 505 ليرة للشراء 515 ليرة للبيع .