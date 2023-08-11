فلسطين اليوم- وكالات

كام سعر غرام الذهب النهاردة السبت 12 أغسطس 2023 في مصر، تحظى أسعار المعدن الأصفر باهتمام كبير لدى المصريين، لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب بالجنيه المصري، كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم، ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الذهب في مصر كما جاءت بتعاملات اليوم السبت 12 أغسطس 2023.

كم سعر الذهب في مصر اليوم؟

واصل سعر الذهب في مصر صعوده مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد استقرار دام لأسابيع.

وجاء ارتفاع الذهب في السوق المصري بعد إعلان بيانات التضخم من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبنك المركزي المصري، حيث جاء وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مرتفعاً إلى 38.2% بنهاية يوليو/تموز الماضي

وتتباين أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى وحسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية كذلك من جرام إلى آخر

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 70 إلى 130 جنيهات حسب نوع القطعة الذهبية

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2482 جنيها للبيع و2489 جنيها للبيع مقابل 2452 جنيها للبيع و2466 جنيها للشراء أمس وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1862 جنيها للبيع و 1867 جنيها للبيع مقابل 1842جنيها للبيع و 1850 جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17376 جنيها للبيع و 17424 جنيها للبيع

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2172 جنيها للبيع و2178 جنيها للشراء مقابل 2154 جنيها للبيع و2158 جنيها للشراء أمس.