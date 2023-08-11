بالفيديو ماذا قالت والدة الشهيد ابراهيم النابلسي في حفل تأبينه اليوم؟

فلسطين اليوم- نابلس

أكدت والدة الشهيد إبراهيم النابلسي ان الشهيد إبراهيم ورفاقه زرعوا بذرة المقاومة ورووها بدمائهم الزكية.

عبرت والدة الشهيد النابلسي عن فخرها بشهادة ابنها الشهيد، مؤكدة ان التفاف الشعب حول أهالي الشهداء هو استفتاء على المقاوم ونهج الشهداء الي سار عليها الشهيد إبراهيم ورفاقه.

وكانت والدة الشهيد النابلسي شاركت الى جانب عدد من أمهات الشهداء في حفل تأبين للشهيد النابلسي ورفاقه شارك فيه مئات المواطنين في مدينة نابلس.