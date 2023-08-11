فلسطين اليوم- نابلس

شارك المئات من أبناء شعبنا مساء اليوم الجمعة في حفل تأبين، الشهداء القائد "إبراهيم النابلسي" و "حسين طه" و "إسلام صبوح"، بمدينة نابلس.

وشاركت الحفل أمهات الشهداء "إبراهيم نابلسي و "حسين طه" و "إسلام صبوح" إلى جانب عدد من أمهات الشهداء خاصة شهداء نابلس وجنين، رافعات إشارات التوحيد والنصر.

وردد المشاركون في حفل التأبين هتافات مؤيدة للشهداء ومسيرة المقاومة ومشيدة بتضحياتِ عوائل الشهداء، مستذكرين تسجيلات صوتية للشهيد النابلسي يوصي المقاومين بأن لا يتركوا البارودة.

وأكد المتحدثون في الحفل على أن خيار السلاح والبندقية هو الخيار الوحيد لتحرير فلسطين ولجم الاحتلال وأن البارودة هي أحب إلى المقاوم من أهله وكل حياته.

وقال أحد المتحدثين "لا يؤمن بفلسطين إلا من يرضى بالمطاردة خيارا وبالمقاومة طريقا وبالنصر نتيجة"

وشدد بقوله "كلنا مع المقاومة، كلنا يحمي المقاومة، انظروا إلى هذا الحشود الطاهرة إنها تعبر عن حب فلسطين والمقاومة، وأذان هذه الحشود حيّ على الاشتباك".

وأضاف: "عندما أعلن الاحتلال بمكبرات الصوت (ابراهيم سلّم نفسك)، لم يأت الرد بالكلمات بل كان الرد بالرصاص".

وأنشدت الحشود المهيبة أنشودة "شفتو البطل شفتو " وسط تكبيرات ورفع الجعبة العسكرية التي ارتقى فيها شهيدا الشهيد ابراهيم النابلسي.

وتوافق هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد بطل عرين نابلس الشهيد المقاوم إبراهيم النابلسي، الذي ارتقى خلال اشتباكٍ مسلح مع قوات الاحتلال وأثناء تصديه للعدوان على البلدة القديمة في نابلس بتاريخ 09 آب/ أغسطس لعام 2022، برفقة المقاوم إسلام صبّوح.







