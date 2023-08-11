الإمارات تمنع طائرة ركاب قادمة من "إسرائيل" من دخول أراضيها

فلسطين اليوم- وكالات

اكدت هيئة البث "الإسرائيلية" مكان مساء اليوم الجمعة ان السلطات في دولة الإمارات منعت ركاب رحلة ويز إير قادمة من مطار بن غوريون من دخول الأراضي الإماراتية.

وأشارت هيئة البث إلى أن الطائرة هبطت بعد ظهر اليوم في مطار أبو ظبي، وكانت قد انطلقت من مطار بن غوريون الدولي وعلى متنها نحو 170 راكبًا.

وبينت أن السلطات وضعت الركاب في مكان جانبي، مفيدة أن ركاب الرحلات القادمة إلى أبو ظبي يتجاوزون ركاب هذه الرحلة في خطوط الدخول بناء على تعليمات سلطات المطار.