آخر التطورات بشأن صفقة انتقال المهاجم كين إلى بايرن ميونخ

فلسطين اليوم

بات المهاجم الدولي الإنجليزي، هاري كين، على وشك الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، بحسبما كشف يوم الجمعة مدربه في توتنهام، الأسترالي أنج بوستيكوغلو.

وتوصل الفريقان إلى اتفاق للتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا البالغ 30 عاما مقابل صفقة ستزيد عن 100 مليون يورو، بحسبما أفادت تقارير صحفية.

وسُمح لكين بالسفر إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي، قبل إتمام صفقة ستكون الأغلى لفريق في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال بوستيكوغلو الذي يستعد لقيادة توتنهام في أول مباراة له في الدوري أمام برنتفورد بعد غد الأحد: "بحسبما فهمت، فإنها ستحدث (الصفقة). هذا يعطينا بعض الوضوح وسنمضي قدما بدون هاري".

وتابع "المعلومات التي بحوزتي هي أن الصفقة وشيكة. لكن كما هو الحال في كل هذه الأشياء، فإنك تترك لنفسك فسحة ما.. نخوض تماريننا اليوم بدون هاري".

وسجل كين 280 هدفا في 435 مباراة مع فريق شمال لندن، وهو أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي (58 هدفا)، بيد أنه لم يفز بأي لقب كبير على صعيد الأندية أو المنتخبات، فيما توج بايرن بلقب الدوري الألماني في آخر 11 سنة.

وكان مدرب بايرن، توماس توخيل، قال في وقت سابق اليوم الجمعة، إن بطل أوروبا ست مرات، يضع إتمام صفقة التعاقد مع كين "ضمن أولوياته القصوى".

وأضاف: "نعمل بجهد لإتمامها.. وهذا ليس سرا".

ويستعد بايرن لخوض مواجهة الكأس السوبر المحلية ضد لايبزيغ غدا السبت، تمهيدا لانطلاق الدوري الأسبوع المقبل.