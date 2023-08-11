تفكيك شبكة للاتجار بالأعضاء في تونس بينهم تركي وآخر سوري

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام تونسية، يوم الجمعة، إن السلطات تمكنت من تفكيك شبكة دولية للاتجار بالأعضاء.

وأضاف وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي، أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بـ 5 أشخاص من بينهم امرأة، من أجل "تكوين وفاق دولي للاتجار بالأعضاء".

وأشار وكيل الجمهورية إلى أن الشبكة التي يترأسها شخص يحمل الجنسيتين التركية والسورية وتضم محتفظا بهم وآخرين تم إدارجهم بالتفتيش، تقوم ببيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 25 و30 ألف دينار (10 آلاف دولار).

وأوضح الراشدي، أنه يتم تسفير الأشخاص نحو تركيا حيث تُستأصل الأعضاء المزمع الاتجار فيها.