إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدن الضفة

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين، ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية، خلال فعاليات رافضة للاستيطان.

وقالت مصادر محلية، إن عدداً من الشبان أصيبوا بحالات اختناق، خلال المواجهات التي شهدها محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأشعل الشباب الثائر الإطارات المطاطية قرب بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقاومة على قمة جبل صبيح، ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة.

وفي بيت دجن شرق نابلس أصيب عدد من الصحفيين والنشطاء بينهم منسق لجنة التنسيق الفصائلي نصر أبو جيش إثر الاعتداء عليهم بالضرب من قبل قوات الاحتلال وقنابل الغاز خلال قمعها الفعالية الأسبوعية المنددة بالاستيطان.

وقمعت قوات الاحتلال المسيرة الرافضة لإغلاق مدخل بلدة بيت دجن منذ عدة سنوات، ومطالبة بوقف الاستيطان على أراضي القرية.

وخلال المواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم، أًصيب 4 مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق بسبب قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال.

وخرجت في كفر قدوم المسيرة الأسبوعية المنددة بالاحتلال والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ سنوات.