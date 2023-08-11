إصابات جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم

فلسطين اليوم

أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

ووفق المصادر المحلية، فقد أطلقت قوات الاحتلالالرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.