أسير من بيت لحم يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

دخل الأسير داود أحمد صبيح (52 عاما) من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، اليوم الجمعة، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2004.

وقال نادي الأسير، إن صبيح اعتقل مرتان قبل اعتقاله الحالي، أمضى خلالهما عامين في سجون الاحتلال، مضيفا أنه تعرض للمطاردة قبل اعتقاله الحالي لمدة استمرت ثلاث سنوات، وعقب اعتقاله واجه تحقيقا قاسيا وطويلا، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأشار إلى أن صبيح متزوج وأب لسبعة من الأبناء، أصغرهم كان في رحم أمه حينما اعتقل، علما أنه خلال سنوات اعتقاله حصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير، وفقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه.