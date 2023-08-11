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الشرطة البحرية تحذّر من السباحة بالبحر من اليوم حتى منتصف الشهر..!
شددت إدارة الشرطة البحرية، اليوم الجمعة، على ضرورة التزام المصطافين على البحر بتعليمات المنقذين، والتقيد بوقت السباحة فترة دوام المنقذين من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساء.
وقالت الشرطة في بيان صحفي مقتضب، إن معظم حالات الغرق سجلت في أوقات ما بعد الفجر أو في ساعات متأخرة من الليل.
وحذرت المواطنين من السباحة في البحر اعتباراً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء 15 أغسطس الجاري بسبب ارتفاع الموج وشدة التيارات المائية، حفاظاً على أرواحهم.