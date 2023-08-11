وفاة 78 شخصاً في أمطار غزيرة في الصين

فلسطين اليوم

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت على مختلف أنحاء شمال الصين، اليوم الجمعة 11-8-2023، إلى 78 قتيلا على الأقل، في ظل تحذيرات من فيضانات جديدة واقتراب عاصفة أخرى من البلاد.

وبحسب السلطات المحلية، فقد وصلت حصيلة الوفيات من الفيضانات في مقاطعة خبي إلى 29، بعدما تسببت العاصفة دوكسوري التي ضربت البر الصيني كإعصار قبل أسبوعين، بهطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما.

وأوضحت السلطات، أنه يواصل رجال الإنقاذ البحث عن الأشخاص الذين جرفتهم الفيضانات مع اقتراب عاصفة أخرى، خانون، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجاءت الفيضانات بعد أسابيع من موجة حر تاريخية، حيث يقول العلماء إن مثل هذه الظواهر الجوية الشديدة تتفاقم بسبب التغير المناخي.

ومن جانبها، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية: "إن 29 شخصا لقوا حتفهم جراء هطول الأمطار في أنحاء المقاطعة، ستة منهم كانوا اعتبروا في عداد المفقودين. ولا يزال هناك 16 في عداد المفقودين".

أما في العاصمة بكين، قتل 33 شخصا بينهم عاملا إنقاذ كما أعلنت السلطات هذا الأسبوع، كما قتل حوالي 12 شخصا في مقاطعة جيلين في شمال شرق الصين إثر الأمطار الغزيرة الأسبوع الماضي.

كما توفي شخصان في أول ايام هطول الأمطار الغزيرة في أواخر تموز/ يوليو، في مقاطعة لياونينغ المجاورة.