فلسطين اليوم

انطلق موكب تشييع الشهيد البطل محمود جراد، ظهر اليوم الجمعة 11-8-2023، الذي ارتقى شهيدًا برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية، أنه انطلق موكب تشييع جثمان الشهيد محمود جراد من المستشفى لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وانطلق الموكب الحاشد من مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم باتجاه منزل الشهيد، حيث ردد المشيعون هتافات تنادي المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال.

كما صدحت هتافات الشبان بتأييد سرايا القدس- كتيبة طولكرم التي أبدعت اليوم في ميدان المواجهة مع العدو وردت كيد العدوان عن مخيم طولكرم.