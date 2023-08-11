"حماس" تنعى شهيد طولكرم وتؤكد أنه سيدرك العدو أن جرائمه لن تمر دون رد

فلسطين اليوم

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة 11-8-2023، الشهيد الذي ارتقى فجراً في طولكرم، محمود جراد، مؤكدة أنه سيدرك العدو أن جرائمه لن تمر دون رد.

قالت "حماس" في بيان صحفي لها: "نزف إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد البطل: محمود جهاد جراد (23 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم منتصف الليلة الماضية، لينضم إلى كوكبة من 220 شهيدًا ارتقوا منذ بداية العام الجاري". -

وأضافت: "نؤكد أنّ قتالنا ماضٍ ولن يتوقف، وسيدرك العدو المجرم أنّ جرائمه لن تمر دون رد، وأن المقاومة ستتواصل بكل قوة وإصرار وثبات، وأن الدماء التي تسيل في طريق الدفاع عن القدس والأقصى لن تذهب هدرًا، بل ستشعل نار الثورة من جديد".