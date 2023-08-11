استطلاع "إسرائيلي": "حزب الاحتجاجات" سيحصل على 11 مقعداً بالكنيست

فلسطين اليوم

أظهر استطلاع نُشر، اليوم الجمعة 11-8-2023، أن تشكيل حزب "إسرائيلي" جديد من ناشطي الاحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء، سيحصل على 11 مقعدا في الكنيست لو جرت الانتخابات الآن.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف"، سيحصل حزب الاحتجاجات على ثلاثة مقاعد على حساب كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، وعلى ثلاثة مقاعد أخرى على حساب حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد، وعلى مقعد واحد على حساب حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأوضحت أنه ستكون قوة أحزاب المعارضة الحالية مع "حزب الاحتجاجات" 68 مقعدا، بينما قوة "أحزاب الائتلاف" ستكون 52 مقعدا.

كما ستحصل أحزاب المعارضة، وفقا للخريطة السياسية الحالية وبدون تشكيل حزب الاحتجاجات، على 66 مقعدا مقابل 54 مقعدا "لأحزاب الائتلاف".

كما أظهر الاستطلاع الحالي أن "المعسكر الوطني" تراجع بمقعد واحد عن الأسبوع الماضي، وحصل على 29 مقعداً، بينما حصل "الليكود" على 28 مقعداً، بزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق.