الاحتلال يغلق مدخل كفيرت وحاجز "دوتان" قرب يعبد

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة 11-8-2023، المدخل الرئيسي لقرية كفيرت، وحاجز "دوتان" العسكري بالقرب من بلدة يعبد غرب جنين بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على المدخل الرئيسي لقرية كفيرت ومنعت المواطنين من المرور، كما أغلقت حاجز "دوتان"، واقتحمت موقع "ترسلة" المخلاة.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد كثفت تلك القوات من تواجدها في محيط يعبد وقرى وبلدات: عرابة، ومركة، وعنزة، وصانور، وجبع .